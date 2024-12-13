Госдума лишит иноагентов доходов от вкладов, продажи и аренды недвижимости

Депутаты Госдумы внесли поправки к законопроекту о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчет, принятому в первом чтении 20 ноября. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем тг-канале.

Политик напомнил, что законопроект изначально предполагал зачисление доходов иностранного агента от творческой деятельности на специальный рублевый счет. Открытие спецсчета станет обязательным как для иноагентов, так и тех, кто перечисляет ему гонорары.

Новые поправки распространяют обязательство зачислять на спецсчета доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, проценты по вкладам, дивиденды, доходы от долевого участия в организациях.

Пользоваться денежными средствами будет возможно только после отмены статуса иноагента. Согласно законопроекту, также средства могут быть зачислены в госбюджет по решению суда.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 17 декабря, уточнил Володин.

Напомним, авторами законопроекта выступили 429 депутатов. Документ был одобрен в первом чтении единогласно. Как заявлял Володин, после принятия закона средства, накопленные на спецсчетах, не будут использованы против России. Он обратил внимание, что иноагентами признаны 493 человека – в том числе те, кто уехал из России и продолжает обогащаться за счет ее граждан, зачастую не скрывая своего враждебного отношения к родине и участия в финансировании киевского режима.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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