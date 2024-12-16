Россия должна быть готова к конфликту с НАТО «в ближайшее десятилетие» – Белоусов

Минобороны России готовится к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.

По словам главы Минобороны, Вооруженные Силы России в 2024 году решали поставленные верховным главнокомандующим задачи в рамках жесткого противостояния с коллективным Западом, которое продолжает усиливаться и нарастать. Белоусов отметил, что в таких условиях деятельность министерства обороны строится с учетом подготовки к потенциальному конфликту с НАТО в ближайшие 10 лет.

Россия должна быть полностью готова «к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе», включая «возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие», подчеркнул министр.

О риске такого сценария «говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле этого года саммите Североатлантического альянса», а также доктринальные документы США и других стран НАТО, отметил Белоусов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на коллегии Минобороны РФ, что США при поддержке союзников по НАТО сколачивают ударную группировку войск вдоль российских границ, поощряя дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. В связи с этим, по словам главы государства, Россия вынуждена принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube