США поощряют эскалацию на Украине и концентрируют войска НАТО в Европе

США поощряют дальнейшую эскалацию конфликта на Украине и при поддержке союзников по НАТО вдоль российских границ сколачивают ударную группировку войск в Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на расширенной коллегии Минобороны России. По словам главы государства, «мы вынуждены принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности».

«В стремлении ослабить нашу страну, нанести нам стратегическое поражение США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наёмников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта», – констатировал Путин (здесь и далее цитаты по сайту Кремля).

«Одновременно под предлогом мифической российской угрозы… Пугают просто своё население тем, что мы собираемся на кого-то нападать, ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать, тут же пугают своё население – тогда ещё, в давние времена, советской – сейчас уже российской угрозой. Между тем сами страны НАТО увеличивают военные расходы. Вблизи российских границ формируются и сколачиваются ударные группировки войск альянса. Так, численность американских военнослужащих в Европе уже превысила 100 тысяч человек», – отметил президент РФ.

Глава государства обратил внимание, что устремления НАТО давно вышли за пределы так называемой зоны его исторической ответственности. «Помимо так называемого восточного фланга, альянс наращивает своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С подачи США формируются новые военно-политические союзы, которые подрывают сложившуюся десятилетиями архитектуру безопасности», – подчеркнул Путин.

По его словам, не меньшую обеспокоенность вызывает деятельность США по созданию и подготовке к размещению в передовых зонах высокоточных ударных средств наземного базирования с дальностью стрельбы до 5500 километров. «При этом уже отрабатываются переброска и развёртывание этих ракетных систем в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – добавил он.

«Напомню, что ранее такие меры были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который по инициативе США прекратил своё действие. Мы неоднократно заявляли, что разрыв этого договора приведёт к негативным последствиям для всей глобальной безопасности, но подчёркивали при этом, что не будем развёртывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Фактически Россия взяла эти обязательства в одностороннем порядке. Но, как уже говорил, если США приступят к развёртыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения нами будут сняты», – заявил президент РФ.

«Учитывая рост геополитической напряжённости, мы вынуждены принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны», – сказал Путин.

Москва, Светлана Антонова

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