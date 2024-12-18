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Среда, 18 декабря 2024, 19:28 мск

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«Для Макрона всё кончено, или почти всё…» Марин Ле Пен готовится к досрочным выборам президента Франции

Архив, фото: Kremlin.ru

Лидер французской парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о начале подготовки к досрочным выборам президента страны. По ее словам, действующий глава республики Эммануэль Макрон оказался в «хрупком положении».

«Я готовлюсь к досрочным президентским выборам в качестве меры предосторожности, учитывая хрупкое положение Эмманюэля Макрона и те немногие институциональные рычаги, которые у него остались», – сказала политик в интервью газете Le Parisien, которое цитирует РБК.

Лен Пен обратила внимание, что опасность для положения Макрона исходит даже от его союзников из центристского блока, которые могут не согласиться с назначением Франсуа Байру очередным премьер-министром. «Для Макрона все кончено, или почти все», заявила политик.

Ранее сообщалось, что социологические опросы фиксируют крайне низкую поддержку действующего президента Франции. Граждане страны фактически согласны на досрочные выборы главы республики.

Париж, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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