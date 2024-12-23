Швейцария поддержала 15-й пакет антироссийских санкций

Власти Швейцарии решили присоединиться к 15-му пакету ограничительных мер, введенных в отношении России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Федерального совета страны.

«Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR) расширил санкционные списки в отношении России и Беларуси. Таким образом, Швейцария приняла поправки, принятые ЕС», – указывается в документе.

Отмечается, что изменения вступят в силу с 24 декабря 2024 года.

На прошлой неделе Евросоюз утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. Как говорится в заявлении Совета ЕС, ограничения будут введены против 84 физических лиц и организаций, которые, по мнению Брюсселя, якобы содействуют «агрессии» России.

Берн, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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