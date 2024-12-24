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Вторник, 24 декабря 2024, 18:25 мск

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Байден готовит новые санкции против России

Фото: пресс-служба Белого дома

Уходящий президент США Джо Байден перед своей окончательной отставкой рассматривает возможность введения новых санкций против России. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой источники, знакомых с ситуацией.

В публикации отмечается, что Байден обдумывает ограничения в отношении энергетического сектора России в качестве нанесения прощального удара в финансовой войне против Москвы. Издание отмечает, что это решение даст новой команде избранного президента США Дональда Трампа больше рычагов влияния на ее переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении войны с Украиной.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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