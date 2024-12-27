Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг и объявил о досрочных выборах в немецкий парламент.
«Сегодня я принял решение распустить 20-й состав бундестага и назначить досрочные выборы на 23 февраля следующего года. Соответствующее уведомление передано на имя председателя бундестага», – заявил президент ФРГ.
Ранее о таком сценарии развития событий предупреждал канцлер Германии Олаф Шольц, который в середине декабря просил бундестаг подтвердить полномочия действующему правительству, но получил отказ.
Стоит отметить, что Германия переживает острый политический кризис на фоне развала правящей коалиции из-за разногласий по экономическим и политическим вопросам, в том числе о поддержке киевского режима.
Берлин, Светлана Антонова
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