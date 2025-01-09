В Госдуме разрабатывают новые меры против иноагентов

Депутаты Госдумы завершают работу над пакетом законопроектов, которые направлены «на противодействие деструктиву со стороны иноагентов и других антироссийских сил». Об этом сообщил председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Виталий Пискарев.

«У нас в стадии завершения находится пакет законопроектов по донастройке инструментов защиты суверенитета. В частности, речь идет о дополнительных мерах, направленных на противодействие деструктиву со стороны иностранных агентов и других антироссийских сил», – приводятся слова Пискарева в сообщении в телеграм-канале комиссии.

Как отметил парламентарий, анализ последних экспертных оценок американских и британских аналитических центров свидетельствует о стремлении Запада к «системной конфронтации с Россией».

Признавая успехи России в СВО и невозможность нанесения поражения на поле боя, страны Запада «делают расчет на экономическую изоляцию России, усиление информационно-пропагандистских акций, в первую очередь, по социальной повестке, и работу с оппозицией», – добавил Пискарев.

Впрочем, «подобные попытки нанести нам поражение бесперспективны, а методы вмешательства во внутренние дела известны», – заключил он.

Напомним, Госдума приняла в декабре законопроект о введении специальных счетов для доходов иноагентов. Закон предполагает зачисление на специальный рублевый счет доходов иноагентов от творческой деятельности, использования изобретений и товарных знаков, доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств. Кроме того, на спецсчет будут зачисляться проценты по вкладам, дивиденды и доходы от долевого участия в организациях. Распоряжаться денежными средствами будет возможно только после отмены статуса иноагента.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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