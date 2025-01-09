В Кремле отреагировали на планы Армении присоединиться к ЕС

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал планы Армении вступить в Евросоюз. Он усомнился, что Армения гипотетически сможет быть одновременно в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Быть членом двух разных организаций, гипотетически рассуждая, – это невозможно», – сказал Песков журналистам. При этом он заявил, что членство в ЕАЭС выгодно для Армении.

Песков также добавил, что это ЕС инициирует процесс вступления Армении в эту организацию, и «здесь еще нужно понять, какая позиция на этот счет у Евросоюза». Пресс-секретарь президента РФ напомнил о намерении Турции вступить в ЕС, но это не встречает взаимности со стороны Брюсселя.

«Поэтому здесь, конечно, во многом нужно разобраться, нужно понять, а исходить в реальности нужно из тех рабочих механизмов, рабочих интеграционных форматов, которые себя уже зарекомендовали, которые продолжают работать на благо народов стран, которые в них участвуют," – цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее сегодня правительство Армении одобрило проект закона о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Теперь документ будет рассматривать парламент. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято только на всенародном референдуме.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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