Власти Армении поддержали законопроект о вступлении в ЕС

Правительство Армении одобрило проект закона о начале процесса присоединения республики к Европейскому союзу. Соответствующее решение принято на заседании кабмина в четверг, 9 января. Теперь документ будет обсуждаться в парламенте.

Представляя законопроект, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что в последние годы между Арменией и ЕС сложились достаточно интенсивные и динамичные отношения. По его словам, Евросоюз оказал политическую поддержку Армении, «обеспечивая среду безопасности вокруг страны», и выразил готовность «поддержать укрепление экономической устойчивости Армении». «Очевидно, что ЕС имеет очень богатые демократические традиции, свободную конкурентную среду и передовую науку», – подытожил он.

В свою очередь, премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято только на всенародном референдуме. «На данном этапе, до принятия решения о проведении референдума, мы должны обсудить с ЕС «дорожную карту», мы должны разработать эту карту», – сказал Пашинян на заседании кабмина (цитата по «Интерфксу»). Он подчеркнул, что этим решением Ереван подтверждает независимость своей внешней политики, основанной на национальных интересах. «Оно вписывается в политику балансирования и сбалансированности во внешней политике», – подчеркнул Пашинян.

Ереван, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube