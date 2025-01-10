Кремль: для переговоров Путина и Трампа не требуется никаких условий

Президент России Владимир Путин готов к контактам с новым американским лидером Дональдом Трампом без каких-либо условий, но для этого требуются обоюдное желание и политическая воля решать существующие проблемы посредством диалога. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«И президент сам об этом неоднократно говорил, мы неоднократно об этом говорили, и никаких условий для этого не требуется. Требуется обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Песков добавил, что Москва приветствует тот факт, что Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог, однако «конкретики по-прежнему никакой нет». «Исходим из обоюдной готовности к встрече. Но, по всей видимости, после того, как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, уже будут какие-то движения», – заключил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что готовится к встрече с российским лидером. «Он (Путин – прим. ред.) хочет встретиться, и мы это организуем», – сказал избранный американский президент перед встречей с губернаторами-республиканцами в своем имении Мар-а-Лаго.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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