Трамп заявил, что готовится к встрече с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Впрочем, он не назвал точных сроков переговоров между президентами двух стран.

«Он (Владимир Путин – прим. ред.) хочет встретиться, и мы это организуем», – сказал Трамп перед встречей с губернаторами-республиканцами в своем имении Мар-а-Лаго в Палм-Бич, передает Рейтер. По словам Трампа, «он (Путин – прим. ред.) сказал это публично, и мы должны положить конец» украинскому конфликту.

Ранее будущий спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что избранный президент США хочет завершить конфликт на Украине «как можно скорее». При этом, по его словам, Трамп не планирует делать уступки Путину в вопросе урегулирования украинского кризиса.

Напомним, 7 января Трамп не исключил, что переговоры по Украине могут пройти в ближайшие полгода.

В Кремле накануне подтвердили готовность президента РФ Владимира Путина к диалогу с избранным американским лидером Дональдом Трампом.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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