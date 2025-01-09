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Четверг, 9 января 2025, 15:57 мск

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Кремль подтвердил готовность Путина к диалогу с Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность главы российского государства Владимира Путина к диалогу с избранным американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, возобновление контактов следует ожидать после инагурации руководителя США.

«Если после вступления в должность (Трампа) политическая воля к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин будет это только приветствовать. Он неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и необходимости этого диалога», – заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время представитель Кремля уточнил, что пока запросов с американской стороны не поступало. «Нет, никаких запросов не было. Но, с другой стороны, по понятным причинам, наверное, конечно, было бы целесообразнее дождаться вступления в должность (нового президента США)», – пояснил Песков.

Ранее стало известно, что будущий спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что избранный президент США не планирует делать уступки российскому лидеру в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Москва, Светлана Антонова

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