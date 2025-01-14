Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с Путиным

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта.

«Я знаю, что он (Путин – прим. ред.) хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень оперативно», – сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax. Новый американский лидер добавил, что «хотел бы сделать это раньше», но сначала нужно «попасть в офис». Напомним, церемония вступления Трампа в должность президента США пройдет 20 января.

Избранный президент также отметил, что желание ускорить урегулирование конфликта на Украине «обусловлено большими людскими жертвами на поле боя», передает «Интерфакс».

Накануне пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока не ведется, но есть «декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы весьма и весьма необходимы и целесообразны».

Ранее советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц сообщал, что окружение избранного президента США ведет подготовку к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, телефонные переговоры Трампа и Путина могут состояться «в ближайшие дни или недели».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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