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Четверг, 16 января 2025, 19:01 мск

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Трамп готовится шантажировать Москву санкциями

Фото: CNN

Будущая администрация США во главе с Дональдом Трампом готовит санкционную стратегию в отношении России для скорейшего урегулирования украинского кризиса. Как пишет американское агентство Bloomberg, Вашингтон предполагает смягчение или ужесточение рестрикций против энергетического сектора в зависимости от ситуации.

Как отмечается в публикации, если стороны будут близки к соглашению о прекращении конфликта, то антироссийские санкции могут быть ослаблены или заменены так называемыми «мерами доброй воли». Альтернативный сценарий предполагает ужесточение ограничений, чтобы оказать давление на Москву.

«Советники избранного президента Дональда Трампа создают обширную стратегию по санкциям для содействия дипломатическому соглашению между Россией и Украиной в ближайшие месяцы», – отмечает агентство со ссылкой на источники.

Ранее кандидат в госсекретари США Марко Рубио, выдвинутый на этот пост избранным президентом Дональдом Трампом, заявлял, что Вашингтон действительно может использовать санкции в качестве рычага давления на Россию.

Напомним, инагурация Трампа намечена на 20 января.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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