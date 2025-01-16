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Четверг, 16 января 2025, 10:54 мск

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Кандидат в госсекретари США допустил отмену антироссийских санкций

Фото: pixabay

США могут использовать санкции в качестве рычага давления на Россию во время переговоров по Украине. Об этом заявил кандидат в госсекретари США Марко Рубио, выдвинутый избранным президентом Дональдом Трампом.

«Очень сложно достичь соглашения или договоренности, которые начинаются с прекращения огня и заканчиваются мирным соглашением, если только у обеих сторон нет рычагов. Теперь есть рычаги, которые существуют и за пределами военных возможностей. У нас есть значительное количество санкций против Российской Федерации, и они продолжают расти и расширяться», – цитирует Рубио The New York Times.

Таким образом, кандидат в госсекретари США назвал наличие антироссийских санкций разменной монетой в переговорах по Украине, уточняет издание.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз обеспокоен тем, что Трамп может попытаться отменить решения своего предшественника просто потому, что их принял Байден, не особо задумываясь о последствиях таких шагов для европейских союзников, говорится в материале.

В этот же день стало известно о том, что власти США расширили антироссийские санкции в отношении нефтегазового сектора, а также компаний, которые обеспечивают экспорт продукции из РФ.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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