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Четверг, 16 января 2025, 19:45 мск

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Ограничение экспорта российского урана создает проблемы для США и их союзников

Фото: Reuters

Решение России ограничить экспорт обогащенного урана создало риск перебоев в производстве атомной энергии в США и у их союзников. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх.

По его словам, Вашингтон внимательно отслеживает ситуацию и работают над мерами для минимизации рисков, связанных с поставками критически важных материалов для энергетической отрасли, передает «Прайм».

Правительство России в ноябре 2024 года ввело ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения – поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Решение было принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США санкции.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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