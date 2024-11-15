Россия ввела ограничения на поставки обогащённого урана в США

Правительство РФ объявило о введении временных ограничений на экспорт обогащенного урана в США. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как уточнила пресс-служба кабинета министров, речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

«Решение принято по указанию Президента в ответ на введенные США на 2024-2027 годы ограничение и запрет с 2028 года на импорт российской урановой продукции. Проанализировать возможность ограничения поставок на внешние рынки стратегического сырья Владимир Путин поручил в сентябре на совещании с правительством», – уточнили в пресс-службе правительства РФ.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube