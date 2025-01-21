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Вторник, 21 января 2025, 11:22 мск

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Трамп назвал Испанию страной БРИКС и пригрозил пошлинами

Фото с сайта Белого дома

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп назвал Испанию одной из стран БРИКС и повторил угрозу о введении пошлин в размере 100%.

Американский лидер подписал более 100 приказов после инаугурации. Присутствующие при этом представители СМИ задали Трампу вопрос о низких расходах стран – членов НАТО на оборону. В ответ президент США заявил, что Испания тратит слишком мало.

«Это страна БРИКС, Испания. Знаете, что такое страна БРИКС? Изучите этот вопрос», – ответил Трамп. После этого политик повторил угрозу ввести против стран объединения пошлины в размере «по меньшей мере 100%".

Стоит отметить, что американский президент, еще до вступления в должность заявлял, что пошлины будут введены в отношении торговли с государствами БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от американского доллара.

В свою очередь посол России в Индонезии Сергей Толченов отметил в интервью газете Jakarta Globe, что БРИКС не принимает во внимание угрозы Трампа о введении торговых пошлин. Москва рассчитывает, что Джакарта, недавно присоединившаяся к объединению в качестве полноправного члена, займет аналогичную позицию.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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