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Четверг, 23 января 2025, 20:22 мск

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Надуманный повод для эскалации: российские дипломаты назвали несостоятельными обвинения Лондона о «кораблях-шпионах» Москвы

www.navy.com

Выдвинутые британским оборонным ведомством обвинения в адрес России в создании неких угроз подводным коммуникациям этой страны и её союзников по НАТО абсолютно несостоятельны. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

Российские дипломанты обратили внимание, что дестабилизирующие и провокационные действия в международных морских акваториях, включая Чёрное и Балтийское моря, – это «конёк» западных стран и конкретно Великобритании.

«В качестве наиболее очевидного примера напомним о блокировании Лондоном и его единомышленниками транспарентного расследования диверсий в отношении «Северных потоков» в сентябре 2022 года, о причастности к которым британских спецслужб ранее сообщали российские военные», – отмечается в заявлении посольства.

При этом в российском диппредставительстве констатировали, что сейчас под вымышленным предлогом «российской угрозы» в акваториях Балтийского и Северного морей и в прилегающих к ним регионах идёт наращивание военно-морских и военно-воздушных сил Великобритании и других стран НАТО.

«Параллельно нарабатываются искусственные поводы для активизации этими государствами односторонних ограничительных действий против торгового судоходства, соответствие которых нормам международного морского права вызывает сомнения даже у их инициаторов. Именно всё это, а вовсе не мерещащиеся Лондону в каждом российском судне «корабли-шпионы», и создаёт непосредственные вызовы для региональной безопасности в этой части Европы», – подчеркнули российские дипломаты.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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