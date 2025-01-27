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Понедельник, 27 января 2025, 20:19 мск

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«Мы не идиоты…» Венгрия снова пригрозила Киеву

Архив. Фото: официальный сайт правительства Венгрии

Будапешт обладает возможностями надавить на Киев, если возникнет проблема с перезапуском транзита газа из России в Европу. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы венгры, а не идиоты, и нельзя нас считать идиотами – или можно, но не стоит. Если мы увидим, что по перезапуску транзита газа начнут тянуть время, то у нас будет полно возможностей в ходе ряда последующих голосований и по евроинтеграции Украины, и по санкциям против физических лиц, и по финансовой поддержке Украины, чтобы нашим голосованием оказать необходимое давление», – подчеркнул Сийярто, слова которого приводит РИА «Новости».

Венгерский министр уточнил, что Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о возобновлении транзита российского газа в ЕС.

Стоит отметить, что ранее Венгрия также угрожала Киеву «заморозить» военную и санкционную поддержку, но затем все-таки согласилась на продление антироссийских санкций, получив от Брюсселя гарантии энергобезопасности.

Будапешт, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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