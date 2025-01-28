В Сирию прибыла делегация России – впервые после свержения Асада

Российская делегация впервые после смены власти в Сирии прибыла с визитом в Дамаск на встречу с новыми властями республики.

В состав делегации входят заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, передает РИА «Новости».

Как заявил Богданов телеканалу RT, визит направлен на укрепление исторических отношений между Россией и Сирией на основе общих интересов.

Ожидается, что предметом переговоров будет дальнейшая судьба пункта материально технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и российской авиабазы Хмеймим в Латакии.

Ранее сообщалось, что новые власти Сирии расторгли инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с российской стороной в 2019 году.

В декабре прошлого года президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с вооруженной оппозицией, взявшей под контроль территорию арабской республики, сообщал МИД России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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