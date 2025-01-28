ЕС запретит продажи в Россию игровых приставок

В рамках нового пакета антироссийских санкций Евросоюз намерен запретить импорт в РФ игровых консолей PlayStation и Xbox. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, пишет Financial Times. По ее мнению, игровые приставки используются российскими военными для управления беспилотниками.

Каллас заявила, что сейчас в ЕС изучают «все виды вещей», которые якобы помогают России вести боевые действия, для их включения в санкционный список.

В Брюсселе планируют принять новый, 16-й по счету, пакет санкций против России, 22 февраля.

Три крупнейших производителя игровых приставок – американская Microsoft и японски Nintendo и Sony – остановили продажи в России в начале марта 2022 года. Запрет ЕС коснется продавцов, которые импортируют как новые, так и подержанные консоли в Россию.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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