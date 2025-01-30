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Четверг, 30 января 2025, 20:45 мск

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Трамп сообщил о контактах с Россией

Фото из архива сайта CNN

Вашингтон контактирует с Москвой по поводу погибших в авиакатастрофе и помогут отправить в Россию их тела. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы уже в контакте с Россией, и ответ – да, мы будем содействовать», – сказал американский лидер (цитата по РИА «Новости») на брифинге в ответ на вопрос, поможет ли США перевозке тел в Россию в условиях того, что между странами сейчас нет прямого авиасообщения.

При этом Трамп отметил, что эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным он не обсуждал. Эти слова, как считают некоторые СМИ, могут означать, что Трамп контактировал с главой российского государства по другим вопросам.

Напомним, пассажирский самолет Bombardier CRJ700, следовавший из Канзаса, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 в небе над Вашингтоном. На борту лайнера находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете были трое членов экипажа. На разбившемся лайнере летели фигуристы с тренерами. В их числе были чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. По словам президент США, выживших в авиакатастрофе нет.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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