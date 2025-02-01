Газ начал поступать в Приднестровье: глава республики поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен

В Приднестровье начал поступать «гуманитарный» газ: до конца дня в республике будет возобновлена генерация электроэнергии на «голубом топливе». Об этом сообщил глава ПМР Вадим Красносельский, выразив надежду, что энергетический кризис преодолен.

«В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены», – отметил президент республики.

В то же время Красносельский добавил, что «очень хочется верить, что самое сложное позади, что кризис преодолен», и поблагодарил со содействие главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Уважаемая Урсула фон дер Ляйен. От себя лично и от всего Приднестровья выражаю признательность Вам и Вашим коллегам за содействие и оперативность. Заседание молдавской комиссии по ЧС состоялось. Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято. Обсуждаются технические моменты. Это стало возможным при Вашем участии. Благодарю Вас», – отметил глава ПМР в своем телеграм-канале.

Напомним, в конце декабря 2024 года «Газпром» объявил об ограничениях поставок «голубого топлива» в Молдавию с 1 января 2025 года. Как говорилось в сообщении российской компании, причиной решения стала задолженность АО «Молдовагаз». С начала 2025 года Украина также остановила транзит российского голубого топлива через свою газотранспортную систему.

В течение месяца в ПМР остановлены промышленные предприятия, жилые дома остаются без отопления и горячего водоснабжения. Глава Приднестровья неоднократно заявлял, что причина срыва поставок в политической позиции Кишинева.

Тирасполь, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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