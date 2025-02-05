СМИ узнали о расколе в администрации Трампа из-за Украины

В администрации президента США возник раскол по поводу способов урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает американский телеканал NBC, ссылаясь на бывших официальных лиц США и источник, близкий к украинскому правительству.

«Советники Трампа и члены его кабинета разделились во мнениях относительно того, какое давление следует оказывать [на стороны конфликта]», – говорится в публикации.

Так, советник президента США по национальной безопасности Майк Вальц и спецпредставитель по Украине Кит Келлог считают, что Вашингтону нужно усилить давление на Россию.

Другие члены администрации США выступают за сокращение военной помощи Киеву, чтобы быстро положить конец конфликту. «Критики такого подхода говорят, что это фактически разоружит Украину и, таким образом, будет равносильно капитуляции перед Россией», – отмечает NBC.

Келлогг со своей стороны заявил в интервью NBC News, что президент США при необходимости «задействует все рычаги американской мощи» для завершения конфликта.

Накануне Трамп заявил, что надеется урегулировать украинский кризис «в не слишком отдаленном будущем».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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