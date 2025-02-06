«Никаких претензий к Борисову нет»: в Кремле объяснили смену главы Роскосмоса

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал смену генерального директора Роскосмоса. Он объяснил решение президента России Владимира Путина ротацией кадров.

«Собственно, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится. Корпорации необходимо динамично развиваться. Вот поэтому происходит ротация», – сказал Песков журналистам.

Песков добавил, что в ближайшие дни встречи главы государства с новым главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым нет, однако «президент регулярно от Роскосмоса получает доклады о том, как там происходит диалог».

Ранее сегодня Владимир Путин своим указом освободил Юрия Борисова от должности гендиректора «Роскосмоса». Новым руководителем госкорпорации назначен Дмитрий Баканов. Он занимал должность замглавы Минтранса РФ, был председателем Наблюдательного совета Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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