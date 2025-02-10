Трамп рассказал о своих ожиданиях от встреч и разговоров с Путиным по телефону

Дональд Трамп считает возможным проведение встречи с Владимиром Путиным в подходящий момент, а также рассчитывает на телефонные разговоры с ним в будущем. Об этом Трамп заявил в воскресенье, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что встретился бы с Путиным в подходящий момент», – сказал Трамп журналистам на борту своего самолета во время его следования в штат Луизиана. На вопрос о том, были ли у него телефонные разговоры с Путиным до или после состоявшейся 20 января 2025 года инаугурации, Трамп ответил: «У меня они были. Давайте просто скажем, что они у меня были». «И я ожидаю, что разговоров будет гораздо больше», – добавил он. Говоря о конфликте на Украине, Трамп подчеркнул: «Мы должны прекратить это. Мы должны прекратить это в скором времени».

Но вопрос, как он отнесется к тому, что у многих может сложиться впечатление, будто он регулярно говорит с Путиным по телефону, Трамп ответил: «Они могут так полагать. Это имеет смысл. Я не хочу говорить об этом. Если мы и говорим, то я не хочу слишком рано рассказывать вам о беседах. Но я думаю, что мы добиваемся прогресса».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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