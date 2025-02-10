Договоренностей о контактах России и США на высшем уровне пока нет – МИД РФ

Администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует заинтересованность в возобновлении диалога с Россией, Москва к этому готова. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва и Вашингтон контактируют по линии внешнеполитических ведомств. Однако договоренностей о контактах на высшем уровне сейчас нет, констатировал дипломат.

«Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе», – сказал Рябков (цитата по РИА «Новости»).

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в вопросе украинского урегулирования требуется «признание реалий на земле и искоренение первопричин кризиса».

По его словам, у России и США идут определенные контакты по линии внешнеполитических ведомств, но освещать их подробности оснований нет. «Но, в общем, процесс идет», – сказал Рябков.

При этом он подчеркнул, что согласованного графика контактов Владимира Путина и Трампа на сегодня нет, но по мере прояснения ситуации, полагает дипломат, будут договоренности.

«Каналы коммуникации (между РФ и США – прим. ред.) существуют, они не закрыты. Они находятся в рабочем состоянии. Другое дело, что у нас нет договоренностей о каких-то контактах на высшем уровне, на политическом уровне», – сказал замминистра, добавив, что «все это вполне возможно, и понятно, что с нашей стороны готовность и открытость в этом плане имеется».

Дипломат отметил, что российско-американские отношения балансируют на грани разрыва. Однако, по его словам, при новой администрации появилось небольшое окно возможностей для нормализации российско-американских отношений.

«Воспользуются ли США этим шансом, зависит только и исключительно от них. Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями – все это в отношениях и диалоге с Россией не пройдет», – подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД при этом заявил, что после возвращения Трампа в Белый дом в России не ожидают значительных перемен к лучшему в отношениях с Вашингтоном. По словам дипломата, США давно воспринимают Москву в качестве «острого противника».

«Ожиданий перемен к лучшему, наверное, меньше, чем на других направлениях. В американской внутренней политике и во всех отношениях закостенелой системы внешнеполитических координат России отведено место «острого противника», это терминология официальная. И в отношении такого восприятия нас там в США давно сложился двухпартийный консенсус», – сказал Рябков, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее замминистра заявлял, что Москва открыта к диалогу по нормализации двусторонних отношений с Вашингтоном, но готова договариваться в режиме «жесткого торга» с учетом реалий на земле и национальных интересов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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