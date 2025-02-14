В Кремле рассчитывают получить разъяснение слов Вэнса о войсках США на Украине

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможной отправке американских войск на Украину, если Россия не подпишет мирное соглашение. Он назвал слова Вэнса новой позицией. Москва надеется на разъяснение данного заявления, добавил пресс-секретарь президента РФ.

«Что касается интервью в американской прессе, то это новые элементы позиции. Ранее мы не слышали таких формулировок, они не озвучивались. Поэтому, безусловно, в ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, конечно же, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения», – сказал Песков журналистам.

Ранее вице-президент США в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что Соединенные Штаты введут против России новые санкции и, возможно, отправят войска на Украину, если Москва откажется от урегулирования конфликта. Вэнс подчеркнул, что Вашингтон может использовать против России «экономические рычаги воздействия и, конечно же, военные рычаги воздействия».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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