Вице-президент США допустил отправку американских войск на Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты введут против России новые санкции и, возможно, отправят американские войска на Украину, если Москва откажется от урегулирования конфликта. Заявление прозвучало в интервью газете The Wall Street Journal.

По словам вице-президента США, вариант отправки американских войск на Украину, в случае если Москва не сможет вести добросовестные переговоры, остается «на повестке дня». Ранее глава Пентагона заявлял, что США не будут направлять военных на Украину.

Вэнс подчеркнул, что Вашингтон может использовать против России «экономические рычаги воздействия и, конечно же, военные рычаги воздействия».

По его мнению, пока преждевременно говорить о гарантиях безопасности для Украины от США и Запада. Вэнс считает, что этот вопрос, а также вопрос границ Украины и России будут обсуждаться на переговорах, передает ТАСС. «Существуют различные формулировки, конфигурации, но нам важно, чтобы Украина обладала суверенной независимостью», – заявил вице-президент США.

При этом Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае достижения успешного соглашения по Украине.

Вице-президент США также сообщил, что американская администрация хочет убедить президента РФ Владимира Путина в том, что Москва сможет добиться большего для себя за столом переговоров, чем при продолжении конфликта.

Комментируя заявление главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности возвращения Украины к границам до 2014 года, вице-президент США заявил, что Трамп может изменить свое мнение в зависимости от хода переговоров.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам по Украине. В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 12 февраля глава российского государства согласился с тезисом американского лидера, что даже самые сложные проблемы в рамках украинского урегулирования нужно решать путем мирных переговоров, сообщил накануне пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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