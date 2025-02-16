Спикер Госдумы предрек Евросоюзу серьезные и болезненные изменения

Евросоюз и его международные институты ждут серьезные изменения, которые будут происходить «непросто, болезненно». Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Анализируя происходящее в Мюнхене, можно с уверенностью сказать: Европейский союз, его международные институты, в том числе парламентские, ждут серьёзные изменения», – написал политик в своем тг-канале.

При этом он отметил, что процесс изменений в ЕС будет сопровождаться конфликтами и кризисными явлениями.

По словам Володина, демократические процедуры во многих странах ЕС «стали носить декоративный характер» и о них «давно забыли и игнорируют».

Политик считает, что силам, выступающим за обновление власти, будут «создавать всевозможные препятствия, не давая пройти через процедуру выборов», как уже происходило ранее. В качестве примера политик привел президентскую компанию в Румынии, а также выборы во Франции и Германии, когда побеждали неугодные политические партии. Тем не менее, Володин полагает, что «изменения неизбежны».

Спикер Госдумы согласился с оценкой происходящего в Европе, которую дал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он «дал объективную оценку происходящему в европейских странах, но «был не поддержан», а «участники конференции оказались не готовы услышать правду о себе», – указал Володин.

Европейские лидеры, как отметил председатель ГД, не могли скрыть своих негативных эмоций, но «это неудивительно», поскольку они были «ярыми сторонниками другого кандидата» на выборах в США.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности американский вице-президент заявил, что главной угрозой для Европы являются не Россия или Китай, а неспособность властей государств ЕС подтвердить свой мандат на выборах. Вэнс назвал отмену результатов первого тура президентских выборов в Румынии под «хлипким предлогом» вмешательства России шокирующей. Он подчеркнул, что в ЕС должны «не только говорить о демократических ценностях, но и жить в соответствии с ними».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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