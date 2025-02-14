Вице-президент США назвал главную угрозу для ЕС: это не Россия

Кризис в Евросоюзе спровоцирован политикой Брюсселя. Об этом заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, главной угрозой для Европы являются не Россия или Китай, а неспособность властей государств ЕС подтвердить свой мандат на выборах. «Если вы бежите в испуге от собственных избирателей, мы ничем не можем вам помочь», – сказал Вэнс.

По его словам, шокирующие события произошли в Румынии, когда были отменены результаты первого тура президентских выборов в Румынии под «хлипким предлогом» вмешательства России. При этом вице-президент США задался вопросом, можно ли в принципе говорить о демократии, если на нее якобы можно повлиять, потратив деньги на социальные сети, уточняет РБК.

Как считает Вэнс, похожая угроза есть и в Германии.

Мюнхен, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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