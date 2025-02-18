В Турции проходят переговоры Эрдогана с Зеленским

В Анкаре проходит встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

Зеленский прибыл в Турцию накануне вечером. Он заявил, что намерен обсудить с Эрдоганом гарантии безопасности Украине.

«Двусторонние переговоры начались», – уточнила канцелярия.

Тем временем, в Саудовской Аравии проходят переговоры России и США, которые должны стать прологом к личной встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Одна из главных тем – кризис на Украине.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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