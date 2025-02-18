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Кремль прокомментировал встречу в Эр-Рияде и выразил готовность к переговорам с Зеленским

Москва не намерена препятствовать вступлению Украины в Европейский союз и готова вести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос об отношении РФ к возможному вступлению Украины в ЕС, Песков сказал, что «здесь, конечно же, никто не может ничего диктовать другой стране, и мы не собираемся этого делать». «Это суверенное право любой страны. Речь идет об экономических интеграционных процессах», – пояснил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время Песков подчеркнул, что «совсем другая позиция, конечно, по вопросам, связанным с безопасностью, с оборонными и военными альянсами». «Там уже у нас подход другой, и он всем хорошо известен», – констатировал он.

При этом представитель Кремля обратил внимание, что главное для России добиться своих целей, и лучше это сделать мирными средствами. «Нам главное – добиться своих целей. Конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения этих целей», – заявил Песков, добавив, что Москва готова к переговорам.

«Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского», – заявил он.

Вместе с тем пока нет понимания относительно сроков возможной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. «Возможно, появятся какие-то прикидки по результатам сегодняшних переговоров (в Эр-Рияде). Но мы с вами об этом узнаем позже, по завершении этого диалога», – уточнил спикер Кремля.

Напомним, сегодня в Эр-Рияде начались переговоры России и США, которые должны стать прологом к личной встрече Путина и Трампа. Одна из главных тем – кризис на Украине.

Москва, Светлана Антонова

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