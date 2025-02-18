США и Россия в ходе переговоров договорились учитывать интересы друг друга

США и Россия провели переговоры, в ходе которых обсудили все темы соприкосновения двух держав, и договорились учитывать интересы друг друга. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Пока трудно сказать, что сближаются [позиции Россия и США], но разговор об этом был. Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, но вместе с тем и продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон», – сказал Ушаков.

Отдельные команды переговорщиков приступят к контактам по украинскому вопросу «в свое время», отметил помощник российского лидера. Решение о том, кто войдет в команду переговорщиков от РФ по Украине, примет президент России Владимир Путин, США еще не назначили своих представителей.

В целом встречу в Саудовской Аравии Ушаков охарактеризовал как «серьезный разговор» по всем темам. По его мнению, переговоры прошли «неплохо».

Что касается встречи президентов России и США, то вряд ли она состоится на следующей неделе. «Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще трудно говорить о конкретной дате встречи двух лидеров», – сказал помощник главы государства.

Переговоры в Эр-Рияде длились более четырех часов. В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Россию на встрече представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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