Россия отвергла идею размещения европейских миротворцев на Украине

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия отрицательно относится к идее размещения на Украине миротворцев из Евросоюза.

«Под какой бы личиной они там не находились, это шаг в сторону эскалации, а не деэскалации», – сказал дипломат журналистам, отвечая на вопрос об отношении Москвы к возможному размещению европейских миротворцев на Украине, передает РИА «Новости».

Грушко также заявил, что ЕС может помочь урегулированию украинского конфликта, прекратив поставки Киеву вооружений. Если Европа действительно хочет сыграть роль в урегулировании конфликта, ей надо «прекратить оказание всяческой военной и иной поддержки киевскому режиму», – сказал он, сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что роль Евросоюза в предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине полностью исключена.

Ранее сообщалось, что вчерашний саммит ряда европейских лидеров в Париже выявил разность позиций по вопросу участия европейских военных в возможной миротворческой миссии на Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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