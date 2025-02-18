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Вторник, 18 февраля 2025, 18:42 мск

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Трехэтапный план США по Украине оказался фейком

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фейком озвученный американскими журналистами план США по Украине. По его словам, это подтвердили переговорщики от Вашингтона в Эр-Рияде.

«Что касается первого вопроса о том, что какой-то план из трех пунктов. Я не видел этой информации, не видел этих сообщений… Я спросил сегодня у [государственного секретаря США Марко] Рубио и [помощника президента США по национальной безопасности Майка] Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк», – сказал Лавров.

Эр-Рияд, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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