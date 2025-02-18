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Вторник, 18 февраля 2025, 17:24 мск

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Американские СМИ сообщили о возможных трех этапах мирного урегулирования на Украине

Вашингтон и Москва обсуждают поэтапный план урегулирования конфликта на Украине. По данным американских журналистов, которые ссылаются на источники в делегации переговорщиков США, предполагается три этапа.

В частности, речь идет о прекращении боевых действий, проведении на Украине выборов, после чего планируется подписать окончательное мирное соглашение.

Судя по словам источников, проведение новых выборов на Украине рассматривается как ключевое условие для успеха мирного процесса. При этом уточняется, что США и Россия готовы к любым вариантам завершения такой избирательной кампании.

Ранее Москва неоднократно давала понять, что готова к переговорам с Киевом даже с Владимиром Зеленским, но подчеркивала его нелегитимность.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

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