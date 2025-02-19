Глава киевского режима Владимир Зеленский может пойти на любые провокации для срыва процесса урегулирования украинского конфликта и продолжения войны до последнего украинца. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

«Крыса загнана в угол. Ее поведение может быть абсолютно непредсказуемым», – подчеркнул он. По словам Медведева, такое животное лихорадочно мечется, истошно пищит, но «в конце концов бросается в контратаку». «Поэтому от трясущегося грызуна с бегающими глазками можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца», – считает политик.

Медведев не исключил, что Зеленский может использовать все средства, вплоть до ударов по украинским городам, по гражданскому населению и использования «грязной бомбы», чтобы «перевести стрелки» от себя на Россию.

Политик подчеркнул, что «срочная дератизация снимет проблему», добавив, что лучше, если этим займутся именно те, «кто раньше кормил мерзких серых крыс с длинными хвостами».

Также зампредседателя Совбеза РФ высказал мнение, что «главный покровитель» Зеленского в лице США разозлился на главу киевского режима. «Ряженая кукла <…> попала в крайне неприятную ситуацию. Помимо проблем на фронте и сложностей внутренней обстановки, на него, похоже, реально разозлился главный покровитель», – указал он.

Медведев обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп резко говорит об ответственности Зеленского «за начало войны, требует отчета о разворованных деньгах, новой легитимации… на выборах и признания сложившихся на земле реалий». Кроме того, в Вашингтоне требуют расчета за оказанную помощь в виде сделки по редкоземельным металлам.

Ранее Трамп высказал разочарование позицией Украины в контексте конфликта с Россией. «Я наблюдаю за этим уже три года. Я наблюдаю, как людей убивают на уровне, который вы редко видели, даже близко, со времен Второй мировой войны. И мне очень жаль, что я слышу, что они переживают из-за того, что у них нет места за столом», – сказал Трамп журналистам (цитата по газете «Ведомости»). У Киева было три года, чтобы сесть за стол переговоров, подчеркнул он.

Президент США также заявил, что считает необходимым провести на Украине выборы, поскольку у Зеленского «рейтинг одобрения на уровне 4%». И «это не связано с Россией», – подчеркнул он.

Трамп добавил, что потери Украины можно было бы предотвратить, если бы Зеленский был более сговорчивым. «Любой полуподготовленный переговорщик мог бы решить этот вопрос много лет назад, без потери земли, <…> без потери жизней и без потери городов, которые просто разрушены, – сказал американский лидер.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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