российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 февраля 2025, 13:19 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Лавров: Си Цзиньпин отметит 9 мая в Москве

Фото: архив «Синьхуа»

Председатель правительства КНР Си Цзиньпин прилетит в Москву 9 Мая, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы. Владимир Путин, в свою очередь, посетит Китай на 80-ю годовщину победы над японскими милитаристами в конце августа-начале сентября. Об этом в Госдуме сегодня сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним, ранее сообщалось, что глава правительства Китая принял приглашение принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года в Москве. Об этом рассказал посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Политика, Россия,