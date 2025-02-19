Лавров: Си Цзиньпин отметит 9 мая в Москве

Председатель правительства КНР Си Цзиньпин прилетит в Москву 9 Мая, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы. Владимир Путин, в свою очередь, посетит Китай на 80-ю годовщину победы над японскими милитаристами в конце августа-начале сентября. Об этом в Госдуме сегодня сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним, ранее сообщалось, что глава правительства Китая принял приглашение принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года в Москве. Об этом рассказал посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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