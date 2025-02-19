СВР: Киев может устроить теракты против России для срыва переговоров

Киев может предпринять попытку совершить теракты против дипломатических представительств России в Европе, в частности в Германии, Прибалтике и Скандинавии для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила Служба внешней разведки РФ.

По данным СВР, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипмиссий РФ в странах Евросоюза.

Как отметили в спецслужбе, согласно поступающей в СВР информации, в странах Европы фиксируют «крайнее нежелание» Украины идти на договоренности с Россией, если это потребует от Киева чрезмерных уступок.

«С наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Как отмечается, сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении», – сказано в сообщении.

По данным СВР, Киев может также выбрать для проведения террористического нападения российские дипломатические объекты в Словакии и Венгрии, поскольку такой выбор может принести «дополнительную выгоду» – будут дискредитированы страны-члены Евросоюза, занимающие «особую позицию» по отношению к конфликту на Украине.

Ранее сегодня зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что от Владимира Зеленского можно ждать любые провокации для срыва процесса урегулирования украинского конфликта и «продолжения войны до последнего украинца».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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