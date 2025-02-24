В МИД России раскрыли риски прекращения огня на Украине

Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта может привести к его обострению с более тяжкими последствиями, в том числе для российско-американских отношений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Прекращение огня без долгосрочного урегулирования – это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений. Мы этого не хотим», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости», отметив, что Москва донесла эту позицию до американской делегации на переговорах в Эр-Риаде.

При этом Рябков указал, что американская сторона продемонстрировала стремление добиться прекращения боевых действий как можно быстрее.

Замглавы МИД призвал найти «долгосрочное решение», которое в обязательном порядке должно быть направлено на преодоление первопричин «происходившего на Украине и вокруг нее».

По его словам, спецоперация на Украине «глубоко мотивирована», и она «не могла не начаться». У Москвы не было альтернативы, поскольку глубинные причины кризиса «вызревали во многом из-за проводившейся десятилетиями разрушительной политики Вашингтона и европейских столиц на восточноевропейском направлении, а также на направлении Украины», подчеркнул дипломат. «В итоге все привело к этому кризису», – резюмировал Рябков.

Замглавы МИД упомянул предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта, выдвинутые в июне 2024 года. По его словам, эти идеи «несли значительный компромиссный заряд».

«Если их внимательно изучить, то там видно, что мы открыты к решению именно на основе баланса интересов. Мы не декларировали нечто, что исключает вот такой взаимоприемлемый шаг вперед. Совсем наоборот. Здесь нет никаких элементов безаппеляционности», – сказал Рябков.

Напомним, президент РФ в июне на встрече с руководством МИД назвал условия по мирному урегулированию на Украине. Это должна быть не заморозка, а прекращение конфликта, указал он. Мирное предложение Москвы в том числе включает вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Киева от планов по вступлению в НАТО.

Напомним, переговоры делегаций России и США состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Стороны заявили о необходимости нормализации двусторонних отношений сотрудничества, а также обозначили одним из приоритетов урегулирование ситуации на Украине. Накануне Рябков заявил, что новая встреча представителей Вашингтона и Москвы на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств состоится в конце этой недели. На переговорах планируется обсудить «раздражители в двусторонних отношения».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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