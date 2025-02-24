Лавров обозначил условие прекращения боевых действий на Украине

Москва прекратит боевые действия на Украине только тогда, когда переговоры по мирному урегулированию «дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию». С таким заявление выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, вариант с «перемирием» Россию не устроит.

Лавров заявил о готовности Москвы вести переговоры «и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира». «Но боевые действия мы прекратим только, когда эти переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию», – сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом (цитата по ТАСС). Глава российского МИД подчеркнул, что должны учитываться реалии на земле. Помимо этого указал он, на переговорах должна быть «железобетонная» договоренность о том, что Киев не вступит в НАТО. Лавров при этом в очередной раз упомянул, что стамбульские договоренности могут стать стать основой для украинского урегулирования.

Минист вместе с тем назвал последовательной позицию США по Украине – они «не призывают просто сразу же замириться, оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать». «Мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устраивает. Такой вариант уже испробовали в апреле 2022 года в Стамбуле», – указал министр.

Глава МИД РФ также заявил, что Москва будет продолжать контакты с США, отметив, что недавние переговоры в Эр-Рияде дали надежду на нормальный диалог с американской стороной, «несмотря на многочисленные противоречия, которые сохраняются». По его словам, на этой неделе пройдут полноценные переговоры РФ и США по устранению препятствий в работе дипломатических ведомств.

Ранее сегодня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта может привести к его обострению с более тяжкими последствиями, в том числе для российско-американских отношений. По его словам, Москва донесла эту позицию до американской делегации на переговорах в Эр-Риаде.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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