российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 февраля 2025, 13:19 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Лавров обозначил условие прекращения боевых действий на Украине

Фото из архива сайта МИД России

Москва прекратит боевые действия на Украине только тогда, когда переговоры по мирному урегулированию «дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию». С таким заявление выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, вариант с «перемирием» Россию не устроит.

Лавров заявил о готовности Москвы вести переговоры «и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира». «Но боевые действия мы прекратим только, когда эти переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию», – сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом (цитата по ТАСС). Глава российского МИД подчеркнул, что должны учитываться реалии на земле. Помимо этого указал он, на переговорах должна быть «железобетонная» договоренность о том, что Киев не вступит в НАТО. Лавров при этом в очередной раз упомянул, что стамбульские договоренности могут стать стать основой для украинского урегулирования.

Минист вместе с тем назвал последовательной позицию США по Украине – они «не призывают просто сразу же замириться, оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать». «Мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устраивает. Такой вариант уже испробовали в апреле 2022 года в Стамбуле», – указал министр.

Глава МИД РФ также заявил, что Москва будет продолжать контакты с США, отметив, что недавние переговоры в Эр-Рияде дали надежду на нормальный диалог с американской стороной, «несмотря на многочисленные противоречия, которые сохраняются». По его словам, на этой неделе пройдут полноценные переговоры РФ и США по устранению препятствий в работе дипломатических ведомств.

Ранее сегодня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта может привести к его обострению с более тяжкими последствиями, в том числе для российско-американских отношений. По его словам, Москва донесла эту позицию до американской делегации на переговорах в Эр-Риаде.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия,