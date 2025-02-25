В Госдепе США раскрыли цель второго этапа переговоров с Россией

В ходе второго раунда переговоров с Россией американская сторона рассчитывает обсудить, на что готова пойти Москва для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу Breitbart News.

По словам главы Госдепа США, на встрече в Эр-Рияде представители РФ заявили, что Москва заинтересована в завершении конфликта на Украине при определенных условиях. «Мы не обсуждали, каковы были эти условия», – сказал Рубио, чьи слова приводит «Интерфакс».

Поэтому, продолжил госсекретарь, следующим шагом будет новая встреча с российской делегацией, цель которой – «начать обрисовывать в общих чертах, что нужно сделать России, чтобы остановить войну».

Рубио подчеркнул, что аналогичный вопрос необходимо задать и представителям Украины, поскольку невозможно остановить конфликт, если на это не согласятся обе стороны.

«Независимо от того, сколько на это потребуется дней, недель или еще чего, мы собираемся начать этот процесс», – пообещал глава Госдепа. При этом Рубио допустил, что «это может и не сработать».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, конфликт на Украине реально завершить в течение нескольких недель, «если будем действовать с умом». В то же время он уточнил, что возвращение утраченных Украиной территорий будет «непростой задачей», но этот вопрос обсуждается в ходе переговоров.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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