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Среда, 26 февраля 2025, 10:59 мск

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Спецпосланник Трампа верит в скорое завершение конфликта на Украине

Фото: pixabay.com

Конфликт на Украине завершится в ближайшее время. Такую уверенность выразил спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог.

«Я очень позитивно смотрю на то, что он [Трамп] намерен сделать. И я полностью доверяю его [мнению о том], что этот конфликт завершится в ближайшее время», – сказал он в эфире телеканала Fox News.

Спецпосланник также раскритиковал бывшего главу Белого дома Джо Байдена за нежелание вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Президент Трамп же понимает, что ему необходимо говорить со всеми причастными к заключению сделок», – сказал Келлога, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине реально завершить в течение нескольких недель, если вашингтонская администрация «будет действовать с умом». В то же время он уточнил, что возвращение утраченных Украиной территорий будет «непростой задачей», но этот вопрос обсуждается в ходе переговоров.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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