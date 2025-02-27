МИД РФ надеется на преодоление разногласий в ходе переговоров США и России в Стамбуле

Москва рассчитывает, что переговоры, проходящие сейчас в Стамбуле, приблизят США и Россию к преодолению разногласий между странами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия», – сказала Захарова в ходе брифинга.
27 февраля в Стамбуле проходят переговоры представителей США и России. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что по итогам этой встречи будет понятно, насколько страны могут двигаться быстро и эффективно.
Москва, Зоя Осколкова
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