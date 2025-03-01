«Поджигатель большой войны»: МИД РФ назвал Зеленского самой опасной угрозой для мира

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон стал «полнейшим политическим и дипломатическим провалом киевского режима». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Москва неоднократно заявляла на всех уровнях «о неадекватности, коррумпированности и недоговороспособности» Зеленского. Своим «безобразно хамским поведением» Зеленский подтвердил, что «является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны», подчеркнула представитель МИД.

«Этот ничем не гнушающийся циник одержим лишь сохранением узурпированной им власти», – полагает Захарова. По ее словам, ради этого он уничтожил оппозицию, построил тоталитарное государство и «безжалостно посылает на смерть миллионы сограждан».

Зеленский отвергает мир на Украине, потому что для него он подобен смерти, говорится в заявлении Захаровой. «В нынешних все более ухудшающихся для киевского режима политических условиях этот деятель не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, отвергая мир, который для него смерти подобен», – сказала дипломат.

По ее словам, президент США Дональд Трамп устроил Зеленскому в Белом доме «беспрецедентную в истории международной политики и дипломатии отрезвляющую взбучку». Этот шаг со стороны американского президента – «свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима», – подчеркнула Захарова.

Справедливый и устойчивый мир возможен только при полном устранении первопричин украинского кризиса, неизменными целями России остаются демилитаризация и денацификация Украины, а также признание существующих реалий «на земле», отметила Захарова.

«Чем скорее в Киеве и известных европейских столицах это осознают, тем ближе и будет мирное разрешение украинского кризиса», – заключила представитель МИД.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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