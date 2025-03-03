«Россия выигрывает» и «Европе нужна революция» – политологи о роли Британии и ЕС

События последних нескольких дней резко изменили ситуацию на геополитической арене. После скандальной встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Дональд Трамп намерен рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Киеву. Но одновременно британский премьер Кир Стармер сообщил, что Великобритания намерена совместно с Францией разработать свой план по урегулированию конфликта на Украине. Российские эксперты оценили эту новость скептически.

Политолог Андрей Перла заявил «Новому Дню»: «Главное, что нужно понять: сегодня никто в мире не сомневается, что Россия выигрывает войну. Как написал еще в самом начале СВО Илья Крамник, если на переговорах о мире обсуждается послевоенное устройство Украины, Россия выиграла. Если обсуждается послевоенное устройство НАТО, Россия выиграла нокаутом. Что мы сегодня наблюдаем? Правильно, именно это и наблюдаем.

США решили, что дружить с победителем гораздо приятнее, чем быть в числе проигравших. Понятно, что Британию это не устраивает и они еще несколько недель или месяцев будут «сопротивляться». Не исключено, что очень болезненно для нас, они это вполне умеют. Но исход не вызывает сомнений».

По мнению Марата Баширова, вчерашний саммит глав евростран в Лондоне – попытка Британии защитить свои права на редкоземельные месторождения на Украине: «Мол, у меня тут «свиньей» полки построены, – пишет эксперт в канале «Политджойстик». – Но ни Франция, ни Германия, ни Италия не признают лидерство Лондона. Тем более что Британия вышла из ЕС, и то, что раньше было преимуществом, сегодня – слабое место (Британия не платит в бюджет ЕС). Британцы, получается, выбросили на стол козырную карту со своим агентом Зеленским через скандал в Вашингтоне и просто спалили её безрезультатно. Сотрясение воздуха премьером Стармером про британские сапоги на земле и самолеты в небе на Украине – глупо. Армия Британии – 85 тысяч человек».

Политолог Сергей Марков обращает внимание на заявление президента Польши Дональда Туска: никакого плана по Украине у Европы нет; на саммите в Лондоне царила очень мрачная атмосфера. «Это противоречит заявлениям Макрона и Стармера, что якобы у Европы есть план мира по Украине, который Европа хочет предложить Америке. То есть Туск подтвердил наше видение: лидеры стран Европы – это чисто Партия Войны. Но так как народы Европы все за мир, это означает, что все правительства стран Европы должны быть заменены: ставленники глобалистов и евробюрократии должны быть заменены популистами – реальными демократами. То есть Европе нужна революция. Вот что должен сделать Трамп – революцию в Европе», – прогнозирует Марков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube