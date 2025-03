Трамп рассмотрит вопрос прекращения военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп проведет встречу со своими главными помощниками по национальной безопасности, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры в отношении Украины, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного представителя администрации США. По итогам обсуждения может быть принято решение о прекращении военной помощи Киеву.

Встреча состоится в понедельник, 3 марта. В ней примут участие госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и другие чиновники, отвечающие за национальную безопасность.

По словам источника издания, участники встречи обсудят приостановку или прекращение американской военной помощи Украине, в том числе поставки боеприпасов и оборудования, одобренных и оплаченных администрацией предыдущего президента США Джо Байдена.

Ранее газеты The Washington Post и The New York Times сообщали, что администрация Трампа рассматривает возможность прекращения поставок оружия в рамках военной помощи Украине после устроенной Владимиром Зеленским перепалки в Белом доме во время встречи с президентом США.

Накануне американский министр торговли Говард Латник заявил, что США отказываются финансировать Украину, пока Зеленский не согласится работать над завершением конфликта. «Зеленскому было необходимо услышать напрямую от финансирующих его Соединенных Штатов: «Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром», – сказал глава Минторга в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, проходившая 28 февраля в присутствии журналистов, переросла в перепалку и завершилась досрочно. Зеленский в ходе беседы перебивал Трампа и пытался с ним спорить в вопросах урегулирования украинского конфликта, что вызывало жесткую реакцию со стороны президента США. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США. По оценке американского лидера, Зеленский продемонстрировал нежелание урегулировать конфликт. В итоге пресс-конференцию по итогам переговоров отменили, а сделка по редкоземельным металлам, ради подписания которой Зеленский приехал в США, не была заключена.

Вашингтон, Наталья Петрова

